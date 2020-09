HAMEL, Reine Roussel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 août 2020, est décédée madame Reine Roussel Hamel, épouse de monsieur André Hamel, fille de feu monsieur Sylvio Roussel et de feu madame Rachel Condon. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Christian (Sandra Labrecque), Denis (Isabelle Tremblay) et Jean-François (Marie-Claude Therrien); ses petits-enfants: Laurence, Christophe et Justine (Tommy Royer); ses frères et sœurs: feu Ghislain (feu Monique Grondin), feu Jeannine, feu Raymond, Jean-Claude (feu Yvonne Talbot), Yolande (feu André Dussault) et Lucie (Martin Labrie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel: Gaston (Claire Bédard) et Denise (Jacques Levasseur); ses grandes amies: Hélène Picard (Réjean Germain) et Carole Dixon (Georges Jeffrey); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel médical qui a œuvré auprès de Reine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/ La famille vous accueillera aule vendredi 4 septembre de 19h à 22h età compter de 13h.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation sociale. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur du complexe ne pourra excéder 50 personnes, les membres de la famille ayant priorités.