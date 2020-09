LEMIEUX, Jean-Pierre



Entouré de l’amour de sa fiancée, à St-Nérée, le 3 avril 2020, à l’âge de 38 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Lemieux, fils de monsieur Clément Lemieux et de madame Diane Labrie. Fiancé de madame Fanny Breton. Il demeurait à St-Nérée auparavant à St-Gervais. La famille accueillera parents et amis à lade 11h à 14h15.Il laisse dans le deuil sa fiancée : Madame Fanny Breton; ses parents, son frère Rémi, sa sœur Hélène (Jocelyn Patoine), sa filleule : Gabrielle Patoine, sa nièce : Rosalie Patoine; de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines. Également de nombreux Chummés et chummées, la gang de tire de chevaux, Partner de Demol, la gang du 4x4, ses Partner de job. Un remerciement à tout le personnel Hospitalier de l’hôtel-Dieu de Montmagny, particulièrement l’équipe du 3e étage, le Docteur Alexandre Lavigne, Docteur Annie Mercier. L’équipe du CLSC de Bellechasse, Jean-Jacques Gamache et Docteur Michelle Boulanger. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles lorsqu’il y aura rencontre au salon. La direction des funérailles a été confiée à la