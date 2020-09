COUTURE, Blandine Gagnon



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 août 2020, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédé madame Blandine Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Paul Couture, fille de feu madame Marie Laetitia Thiboutot et de feu monsieur Jean-Baptiste Gagnon. Elle demeurait à Québec.. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Viateur (Denise Rouleau), Gaétan (Claire Desroches), Phil (Nicole Rochette), Diane, Normand (France Chassé), Nicole (Rémi Gagnon), Martin, Francine (Jacques Proulx), Jean-Pierre (Lisa Pelletier), Marc (Caroline Thibault), Dany (Johanne Samson); ses petits-enfants: Patrick, Éric, Julie, Dominic, Dennys, Kathleen, Véronique, Karine, Hugo, Flavie, Gabrielle; ses arrière-petits-enfants : Maude, Mathieu, Élizabeth, Jessica, Jeremy, Alexia, Olyvier et Océane; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Marcelle Couture (Ray Wierschem), Georgette Dubé Couture, René Snider; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son Jean-Paul, ses parents ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau #261, Québec, Québec, téléphone: 418-682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.