LANDRY PELLETIER, Jeannine



Au Centre d'hébergement (Foyer D'Youville) de Montmagny, le 4 avril 2020, à l'âge de 89 ans est décédée madame Jeannine Landry, épouse de feu monsieur Ernest Pelletier, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Éliane Guimont et de feu monsieur Xavier Landry. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Réjean (Marie Bergeron), Denis (Chantal Bélanger), Simon, Claudine (Denis Pigeon), René (Anne-Marie Beaulieu et les enfants de celle-ci: Jérémie, Delphine et feu Mathieu), Serge (France Leblanc), Christian et Marie- Josée; ses petits-enfants: Marjorie, Élise, Gabrielle, Andréa, Mathieu, Laurence, Camille, Claudia et Alexandre. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Amédée (feu Simone Girouard), feu Simone (feu Aurèle Dubé), feu Fernand (Michèle Thériault), Raymond (Françoise Thibault), feu Raynald (Monique Pelletier), Laurette (feu Léo Boulay), Huguette (feu Albert Ouellet), Réjeanne et André (Jeanne Fiset); de la famille Pelletier: feu Berthe (feu Albert Coulombe), feu Blanche (feu Paul-Aimé Couillard), feu Pamphile (feu Georgette Coulombe), feu Simone (feu Stanislas Bélanger), feu Marguerite (feu Adélard Kirouac), feu Jeanne (feu Roger Duchesneau), feu Honoré (Louise Côté), feu Henri (Isola Fortin), feu Georgette (feu Alphonse Lavoie), feu Jean-Paul (feu Reina Durocher), Fernande (Jean-Paul Thibault), feu Jos (Louise Fournier) et Thérèse. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny, tout particulièrement à celui du 3e étage de la médecine chirurgie, au Dr Doiron et son équipe du département de gérontologie, ainsi qu'à celui du 2e étage du Foyer d'Youville de Montmagny pour l'attention portée et les bons soins prodigués à notre mère. Un grand merci également à l'ensemble du personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny, particulièrement à l'infirmière Marie-Christine Boulet pour sa grande délicatesse et son aide si précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12h.L'inhumation a eu lieu précédemment au cimetière paroissial.