GAUTHIER, Raymonde Lamothe



À sa résidence de Portneuf, le 18 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée accidentellement madame Raymonde Lamothe, épouse de monsieur Clément Gauthier. Elle laisse dans le deuil, outre son mari, sa fille Nathalie et son petit-fils Arnaud; ses frères et sœurs de la famille Lamothe: feu Jeannine (feu Jean-Paul Desplanches), Yolande (Denis Montambault), feu Louise (feu Bruno Thibodeau), feu Jules (Thérèse Douville) et Pierre (Micheline Hardy); sa belle-sœur de la famille Gauthier feu Louise (Yves Petit); son filleul Jean Lamothe (Karine Collin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial à notre cousine Rita Gauthier pour son dévouement.et de là au cimetière paroissial. Il n'y aura pas de condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/.