PETITPAS, Ginette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 mai 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Ginette Petitpas, épouse de monsieur Jean Courchesne, fille de feu Marie- Jeanne Forest et de feu Jacques Petitpas. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-David, et était native des Îles-de-la-Madeleine. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils: Pierre-Paul Courchesne; son petit-fils: Logan Courchesne; ses frères et soeurs: Jean-Guy (Denise Turbide), France (Camille Renaud), Marcel, Huguette (Jean-Yves Massé), Carolle (Denis Bénard) et Gaston (Hugo Fonseca); ses beaux-frères et belles-soeurs: Diane Courchesne Guimont (Jean-Marc Guimont) et Pierre Courchesne (Louise Gervais); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.