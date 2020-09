Internationaux des États-Unis: Félix Auger-Aliassime sans complexe face à Andy Murray

Félix Auger-Aliassime n’a pas trop semblé impressionné par l’ancien numéro un mondial Andy Murray, qu’il a vaincu en trois manches de 6-2, 6-3 et 6-4, jeudi soir, à New York, au deuxième tour des Internationaux des États-Unis.

Le Québécois de 20 ans, qui pointe au 21e rang mondial, n’a mis que 2 h 07 min pour se débarrasser du Britannique, qui avait remporté le titre à Flushing Meadows en 2012.

Miné par les blessures ces dernières années, Murray occupe présentement le 115e mondial, mais n’en demeure pas moins un adversaire redoutable avec ses 46 titres sur le circuit de l’ATP, dont trois en tournois du Grand Chelem.

Auger-Aliassime ne s’en est pas laissé imposer et a pris les commandes dès le début de la rencontre.

Lors de la manche initiale, il a été absolument dominant au service avec huit as et 93% de points remportés lorsque sa première balle était en jeu. Il a brisé Murray deux fois et ne lui a donné aucune chance de répliquer. Le Québécois s’est également imposé en fond de terrain avec 18 coups gagnants contre un pour Murray.

Le Britannique de 33 ans a livré une meilleure opposition à Auger-Aliassime au deuxième set, mais le Québécois a tout de même réussi l’unique bris de cette manche, au huitième jeu.

Lors de la troisième manche, il a obtenu le bris décisif au cinquième jeu pour filer vers la victoire.

À terme, Auger-Aliassime a dominé 24-2 au chapitre des as et 52-9 à celui des coups gagnants. De son côté Murray n’a commis que 20 fautes directes contre 30 pour son rival.

Au troisième tour, le Québécois affrontera le gagnant du match opposant le Britannique Daniel Evans, 31e au monde, au Français Corentin Moutet, 77e.