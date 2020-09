La tempête tropicale Nana perd de sa puissance et se dirige vers le Mexique

L’ouragan Nana, qui a rapidement perdu de sa puissance et a été rétrogradé en tempête tropicale, a balayé jeudi le nord de l’Amérique centrale sans faire de victimes, avant de poursuivre sa route vers le Mexique.

« Nana s’affaiblit rapidement dans le nord du Guatemala et le sud-est de Mexico. Toutes les alertes et les avertissements sur les côtes ont été suspendus », a annoncé le Centre américain de surveillance des ouragans.

Nana, dont les vents ne dépassent plus les 72 km/h, devrait même être rétrogradée en simple dépression tropicale en pénétrant au Mexique, selon le Centre, qui avertit cependant face aux risques d’inondations.

Nana, venant de la mer des Caraïbes a balayé dans la nuit de mercredi à jeudi la côte centrale du Belize avec des vents et pluies intenses, provoquant des chutes d’arbres et des coupures d’électricité, selon le service national de météorologie et de prévention des catastrophes (NEMO).

L’organisme a cependant rappelé que la pandémie de nouveau coronavirus constitue la « plus grande menace » pour le pays et a demandé à la population de maintenir les mesures sanitaires.

AFP

Toujours ouragan à son passage par le Honduras, Nana a particulièrement frappé l’archipel touristique de Islas de la Bahia, et les autorités honduriennes ont maintenu durant la nuit l’ » alerte verte » sur une grande partie du pays, dont la région de la capitale Tegucigalpa.

Au Guatemala, la Coordination pour la prévention des catastrophes (Conred) n’a fait état jeudi matin que de chutes d’arbres et d’un effondrement de toiture dans le nord-est du pays.

Cependant, les services de protection civile guatémaltèques s’inquiètent de l’effet des fortes précipitations de Nana sur des sols déjà saturés d’eau par la saison des pluies débutée en mai, a indiqué David de Leon, porte-parole de la Conred.

Les responsables craignent surtout des inondations et glissements de terrain, notamment sur les flancs des volcans Fuego (sud-ouest) et Santiaguito (ouest) où sont établis de nombreux villages.

Le Salvador, pourtant éloigné de la trajectoire de Nana, a placé « préventivement » le pays en « alerte verte » en l’attente de pluies « modérées à intenses », a indiqué le ministre de l’Intérieur salvadorien Mario Duran.

Fin mai et début juin, les tempêtes Amanda et Cristobal ont fait 30 morts au Salvador, et cinq au Guatemala.

La saison cyclonique 2020, qui va de juin à novembre, s’annonce plus active que la moyenne : les experts prévoient qu’elle comptera entre 19 et 25 tempêtes tropicales, dont sept à onze deviendront des ouragans.