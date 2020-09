Le tournage de « Batman » arrêté, Pattinson serait positif à la COVID-19

Le tournage du dernier « Batman » a été arrêté au Royaume-Uni, a indiqué jeudi le studio Warner Bros., après qu’un membre de l’équipe a contracté le nouveau coronavirus. Il s’agirait selon le magazine Vanity Fair de l’homme chauve-souris lui-même, Robert Pattinson.

« Un membre de l’équipe de production de Batman a été testé positif au Covid-19, et a été placé en isolement conformément aux protocoles en vigueur », a fait savoir Warner Bros. dans un communiqué transmis à l’AFP.

« Le tournage est temporairement suspendu », a ajouté le studio, sans donner l’identité de la personne contaminée.

Vanity Fair affirme, d’après des « sources haut placées », qu’il s’agit de la tête d’affiche, l’acteur britannique Robert Pattinson.

Son agent, contacté par l’AFP, n’était pas joignable dans l’immédiat.

Le tournage du film « The Batman », dont la sortie est prévue en juin 2021, avait déjà été interrompu en mars en raison de la pandémie de Covid-19 et venait juste de reprendre.

Le réalisateur Matt Reeves a laissé entendre que sa version s’inspirait de films noirs comme « Chinatown » et « Taxi Driver » et allait donner à voir un Bruce Wayne/Batman « très humain et faillible ».