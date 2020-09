Les équipes collégiales trépignent d’impatience de disputer un vrai match.

Si le cadre de référence du secteur collégial permet aux équipes des trois divisions de disputer une rencontre présaison, il n’est pas clair encore quand nous aurons droit aux premières rencontres.

Certaines formations préfèrent attendre la décision de leur collège de confirmer leur présence ou non pour la saison 2020, décision qui tombera le 14 septembre, avant de prévoir un match présaison. D’autres souhaitent sauter sur le terrain dès le 12 septembre.

« On s’entraîne depuis le 3 août et on est prêts à jouer, a résumé l’entraîneur-chef des Faucons de Lévis, Pierre-Alain Bouffard. Compte tenu de l’incertitude, on a mis sur pied la ligue de football des Faucons. Nos quatre capitaines ont formé deux équipes par le biais d’un repêchage. On joue notre premier match demain [vendredi] et on comptera les points. »

Plans bouleversés

Initialement, les Faucons devaient affronter les Titans de Limoilou le 5 septembre dans un match présaison, mais la directive du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, jeudi dernier, de repousser le début de la saison au 1er octobre et la décision du premier ministre François Legault, le lendemain, de ramener cette date au 14 septembre ont chamboulé les plans. Pour être cohérentes avec la décision du premier ministre, les institutions ont alors décidé de jouer de prudence et de prendre plus de temps pour réviser leurs protocoles.

Un jamboree comportant quatre équipes a aussi été regardé comme une option potentielle, mais c’était plus compliqué sur le plan sanitaire et il manquait un quatrième club. Les Titans, les Faucons et le CNDF avaient démontré leur intérêt. Quant aux Élans de Garneau, ils préfèrent attendre la décision de leur direction générale avant de s’engager à disputer une partie présaison.

« La direction souhaite présenter une saison, mais de façon sécuritaire, a souligné l’entraîneur-chef Claude Juneau. Elle a besoin de balises pour prendre sa décision. On veut attendre de voir s’il y aura une saison. »

Début de saison

Si les institutions collégiales sont favorables à s’engager pour la saison, il sera difficile d’imaginer que la saison puisse débuter le 18 septembre. « La logistique pour présenter une partie locale est importante, a mentionné la responsable des sports à Lévis et vice-présidente du secteur collégial, Alexandra Gauvin. Il faut penser à la location des terrains, le transport et les arbitres. Il serait peut-être plus sage de débuter le 25. »

Dans ce contexte, le RSEQ étudie la possibilité de permettre aux équipes de disputer deux parties présaison, ce que ne permet pas le cadre de référence actuellement. « Nous sommes prêts à jouer le 18, a indiqué Bouffard, mais ça serait peut-être mieux de jouer deux parties présaison. »

Le RSEQ publie son guide médical pour les équipes

Présenté aux fédérations sportives la semaine dernière, le guide médical du RSEQ a été dévoilé jeudi.

Le document d’une douzaine de pages se veut un outil pour les différents intervenants du milieu étudiant.

« On ne veut pas se substituer à la Santé publique et jouer le rôle de docteurs, mais les guides de relance des fédérations touchaient très peu la gestion des cas de COVID-19 et s’intéressaient à la gestion du jeu, alors on croit que notre document peut être un soutien aux responsables de sports et aux entraîneurs, a souligné le président et directeur général Gustave Roel. On a fait un travail de vulgarisation. On explique la gestion des cas confirmés et des cas suspects [des joueurs qui ont été en contact avec un cas confirmé] et les différences que ça comporte. On a déjà reçu certaines questions sur des cas d’espèce qui n’ont pas été abordés dans le guide. »

Recommandations

On retrouve trois recommandations en introduction du document. « Ce n’est pas une décharge de la responsabilité des institutions, assure Roel, mais on recommande l’utilisation d’un formulaire de compréhension du risque à la participation comme le font les compagnies de cigarettes ainsi que la tenue d’un registre des présences des participants et des membres de l’équipe d’encadrement lors d’un événement qui facilitera grandement le travail de la Santé publique dans le cadre de son enquête épidémiologique. Les mesures d’hygiène et le port du masque favorisent l’éthique sanitaire. »

Deux versions

En fait, le guide médical compte deux versions, l’une pour les secteurs scolaire et collégial et l’autre pour le volet universitaire. « Il y a deux différences entre les guides, a indiqué Roel. Dans le volet universitaire, l’équipe médicale de chaque institution entre en jeu. Un médecin peut intervenir rapidement, ce qui n’est pas le cas dans les deux autres secteurs. Aussi, le quatrième niveau d’intervention dans le volet universitaire, qui concerne le risque faible, n’existe pas au scolaire et au collégial parce que la Santé publique ne s’en préoccupe pas. »

Le guide a été concocté par des spécialistes du milieu de la santé et en collaboration avec l’Université de Montréal.