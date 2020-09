Le député Guy Ouellette se défend d’avoir voulu faire du financement sectoriel, malgré un courriel dans lequel il réclamait la présence de l’ex-ministre libérale des Transports Julie Boulet pour «doubler» ses objectifs de financement auprès de «firmes d’ingénieurs».

M. Ouellette a répondu aux journalistes parlementaires, jeudi, à l’occasion d’un point de presse qu’il avait convoqué pour faire la promotion de son plus récent livre, où il relate notamment son arrestation par l’Unité permanente anticorruption (UPAC), en 2017.

Dans le document, M. Ouellette règle ses comptes avec l’ex-commissaire de l’UPAC, Robert Lafrenière. Il revient également sur sa première rencontre avec deux de ses enquêteurs, lors de deux interrogatoires qui ont eu lieu en 2014.

Leurs questions portaient sur un courriel de 2007 saisi par l’UPAC lors d’une perquisition au Parti libéral du Québec, courriel dans lequel M. Ouellette réclamait la présence de Mme Boulet.

«La présence de Mme Boulet en plus des deux ministres déjà annoncés pourrait faire doubler mon objectif de financement, principalement au sein des firmes d’ingénieurs qui seraient plus réceptives à discuter avec Mme Boulet», écrivait-il à Violette Trépanier, alors directrice du financement du PLQ.

Convoqué une première fois, le député de Chomedey avait été incapable d’expliquer aux policiers pourquoi il avait fait cette demande. Lors d’une deuxième rencontre avec les enquêteurs, il avait attribué cette demande à un militant, Paul Vaillancourt, qui lui aurait suggéré de la faire, même si le nom de ce dernier n’apparaît pas dans le courriel.

PAS D’INTERPRÉTATION

Lors de son point de presse, jeudi, M. Ouellette a refusé de dire si son courriel correspondait à la définition du financement sectoriel, une pratique illégale qui repose sur la sollicitation de contributions auprès d’entreprises.

«Je n’interpréterai pas ce que j’ai écrit, a-t-il dit. Je n’ai que rapporté des paroles qui ont été dites par une personne que j’ai rencontrée à la demande du parti.»

Dans son livre, M. Ouellette rapporte que cette première expérience avec des enquêteurs de l’UPAC avait été désagréable.

Selon M. Ouellette, l’enquêteur Michel Vadeboncœur l’a insulté et a tenté de le déstabiliser, notamment en le comparant à l’ex-policier Benoit Roberge, condamné pour avoir transmis des informations aux motards criminalisés.

«De façon agressive, Vadeboncœur insiste sur la présence suggérée de la ministre Boulet.»

OBJECTIVITÉ

Malgré cette première rencontre musclée, M. Ouellette assure qu’il n’a jamais manqué de sérénité lorsqu’il a, au cours des quatre années suivantes, participé à des travaux parlementaires où une reddition de comptes était exigée par l’UPAC et M. Lafrenière.

«J’ai toujours exercé mes fonctions de président de commission parlementaire avec objectivité, rigueur et intégrité, a-t-il dit jeudi. Je ne me suis jamais senti en conflit d’intérêts, je n’ai jamais ressenti quelque doute que ce soit relativement à mes fonctions parlementaires.»