Projet maintenu à Place Fleur de Lys

Salon de jeux ou pas, Trudel Alliance maintient le cap pour son développement immobilier à Fleur de Lys. La valeur du projet est maintenant estimée par le promoteur québécois à 750 millions $.

Joint par Le Journal, le président et chef de la direction du groupe immobilier, William Trudel, affirme que la première pelletée de terre devrait avoir lieu, si tout va bien, le printemps prochain. Les plans devraient être présentés à la population d’ici le temps des Fêtes.

L’homme d’affaires ne cache toutefois pas que le déménagement en novembre 2021 du Salon de jeux vers Beauport aura un impact sur son chantier visant à redévelopper le centre commercial de Vanier. Il faut dire que le site de Loto-Québec attirait environ 600 000 visiteurs par an.

Au cours des derniers jours, Trudel Alliance ainsi que plusieurs acteurs du milieu et citoyens ont fait valoir publiquement leur mécontentement concernant cette décision de la CAQ, qui était une promesse électorale.

« Pour faire des affaires, il faut surmonter une série d’obstacles sans fin. Le Salon de jeux est un obstacle de plus. D’autant plus qu’on estime qu’il s’agit d’un obstacle inventé et contre-productif », indique M. Trudel.

« C’est certain qu’il y a certains aspects du projet qui devront être repensés. On demeure optimiste et on maintient la cadence. Le développement va se faire », assure-t-il, concédant que plusieurs locataires sont déçus par cette décision, « surtout dans un contexte de pandémie et de crise économique ».

La direction de Trudel Alliance prévoit en discuter davantage avec ses locataires, prochainement. Pour le moment, aucun détaillant signé ne s’est retiré du projet.

Le promoteur a toujours l’intention d’ériger un hôtel, une résidence pour personnes âgées, des espaces de bureaux, des espaces verts et des logements. Une partie de la galerie commerciale sera rasée. Les travaux seront réalisés par phases.

Rencontre

Mercredi, Trudel Alliance a rencontré la vice-première ministre, Geneviève Guilbault. Une rencontre qui était à l’horaire avant l’annonce du déménagement du Salon de jeux.

En conférence de presse, Mme Guilbault a indiqué qu’elle allait soutenir le groupe immobilier dans son projet pour revigorer le secteur.

« On espère que son engagement sera aussi fort et tenace que celui pour le réaménagement du Salon de jeux », conclut M. Trudel.