Un an après la disparition de Gabriel Pineau: un poste de commandement est déployé

Un an après la mystérieuse disparition de Gabriel Pineau, 19 ans, de Québec, le Service de police de la Ville de Québec a déployé un poste de commandement, afin de recueillir des informations et tenter de donner un second souffle aux recherches pour retrouver le jeune homme.

Le poste se trouvera devant le 3928, boulevard Sainte-Anne, à Québec, jeudi, de 9h à 13h30.

Photo courtoisie

Gabriel Pineau a été vu la dernière fois le 30 août 2019, vers 23h, près de son domicile de l’avenue du Sous-Bois, dans le secteur de Beauport.

Aujourd’hui, entre 9 h et 13 h 30, le SPVQ déploiera un poste de commandement mobile dans le stationnement public du 3928, boulevard Sainte-Anne, à Québec, afin de faire progresser l’enquête sur la disparition de Gabriel Pineau. Pour plus de détails: https://t.co/BcNhoC8VuP pic.twitter.com/0cgzTeouvI — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) September 3, 2020

Photo Agence QMI, Marc Vallières

La mère de Gabriel, Nathalie Tremblay, a fait une sortie médiatique en début de semaine, lançant un cri du cœur pour retrouver son fils.

Photo courtoisie

Les personnes qui détiennent des informations pouvant aider aux recherches peuvent les transmettre au poste de commandement. Elles peuvent également communiquer avec le 911 pour une intervention immédiate ou composer le 418 641-AGIR (2447). Le dossier en référence est le QUE190831-243.