Une manie douloureuse

Je m’inquiète pour mon fils de six ans et je pense consulter, même si mon conjoint n’en voit pas l’utilité. À partir du moment où les écoles ont été fermées et qu’il s’est retrouvé à la maison avec son père et moi, il a développé la manie de se ronger les ongles au sang. On le surveille, mais dès qu’on cesse, il recommence. Mon conjoint est convaincu qu’il va perdre cette manie quand l’école va reprendre, mais j’en suis moins certaine. Consulter serait-il farfelu ?

Anonyme

Un TOC (trouble obsessionnel compulsif) est généralement la manifestation d’une forte anxiété, d’une tension. Et se ronger les ongles est un moyen de se soulager. Une consultation avec son pédiatre serait utile. Mais avant tout, il y aurait lieu de fouiller avec lui les raisons de son angoisse, même si je soupçonne que le très gros changement de sa routine conséquent au confinement de la COVID y joue un grand rôle.