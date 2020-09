Vidéotron part en guerre contre Cablevision de Bell

Lui reprochant d’avoir retardé son arrivée en Abitibi, Vidéotron a lancé jeudi une poursuite en dommages et intérêts en Cour supérieure contre Cablevision, une filiale de Bell, tout en déposant une plainte au CRTC.

L’entreprise de Québecor soutient que son concurrent «provoque des délais d'installations inacceptables pour les Abitibiens» en limitant «considérablement les ressources nécessaires pour desservir les clients désirant s'abonner aux services de Vidéotron».

«Depuis plusieurs mois, la filiale de Bell a, au mépris de ses obligations réglementaires et contractuelles, manœuvré afin de retarder indûment l'arrivée de Vidéotron en Abitibi», a déclaré Vidéotron par communiqué.

Le câblodistributeur a ajouté que Cablevision a fait des «tentatives d'obstructions déloyales» en retardant l'accès initial à ses infrastructures et les démarches d'interconnexion.

«C'est franchement désolant de voir, encore et encore, que Cablevision (Bell) continue, par tous les moyens possibles, à ralentir l'implantation de la saine concurrence. Pendant ce temps-là, une fois de plus, ce sont les gens de la région qui sont les grands perdants», a affirmé Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

En décembre 2019, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) avait donné raison à Vidéotron relativement à ses plaintes contre Cablevision, qu’elle accusait de nuire à son implantation en Abitibi.

L’organisme fédéral avait alors ordonné à cette filiale de Bell de respecter ses engagements pris en 2001 auprès du CRTC afin de permettre à des tiers, concurrents ou autres, d’avoir accès à son réseau.

Vidéotron offre ses services en Abitibi depuis août, soit un an après avoir annoncé qu'elle comptait desservir cette région. Ils sont accessibles à la majorité des résidents de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos (et ses environs), Malartic, Rivière-Héva et Preissac.

Pour faciliter son implantation en Abitibi, Vidéotron avait mis la main sur l’entreprise familiale Cable Amos.

Les citoyens de la région peuvent s'abonner aux services de câble, de téléphonie et d'internet de l'entreprise de télécommunications, ainsi qu'à sa plateforme Helix.