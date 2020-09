BOULET, Lucie



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 27 août 2020, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Lucie Boulet, épouse de monsieur Martin Labrecque, fille de madame Réjeanne Bourget et de feu monsieur Marius Boulet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule dimanche 6 septembre 2020 de 9 h à 12 h 30.Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Jean-Marie (Sylvie Lemieux), Solange (Mario Berthiaume), France (Denis Bourassa), feu Line (Ron Massé), Gilbert (Suzanna Cantos), Louise (Raphaël Cantos) et Régis (Karine Breton); ses beaux-frères de la famille Labrecque: Jacques (Micheline Deschênes) et Yves (Janique Roussy); ses neveux, nièces, oncles, tantes ainsi que tous ses frères et sœurs spirituels. Pour vos témoignages de sympathie, la famille apprécierait beaucoup que vous partagiez vos photos personnelles de madame Lucie Boulet à l'adresse courriel suivante: luciebouletlabrecque@hotmail.com