GRAVEL, Raymond



Au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 22 juin 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raymond Gravel, époux de feu dame Gilberte Rochon, fils de feu monsieur Maurice Gravel et de feu dame Florence Lajeunesse. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9h30 à 10h45 suivi d'La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Gravel laisse dans le deuil ses enfants : François (Linda Sauvageau), Normand (Gina Naud) et Hélène (Jacques Denis); ses petits-enfants : Kristina, Mathieu, Émile (son amie Joanie), Mathilde et Laurent; ses frères et sœurs : Fernande (Roger Sauvageau), Cécile, feu Claire (Roger Mayrand), Marguerite (Roland Robitaille), Élise (Fernand Papillon), Anita (Jean-Claude Julien), Yvette (Jean Lepage), Réjeanne (feu Michel Lebouthillier), Claude (Françoise Bégin), Thérèse (Jean-Claude Denis), Françoise (Marc Lanouette), Jacques (Francine Blais), Fernand (Yolande Allard) et Nicole (François Prémont); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Joachim Rochon (feu Gabrielle Demers) et feu Anne-Marie Rochon (feu Jean Dupont), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 0B6. Des formulaires seront disponibles à l'église.