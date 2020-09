JOBIN, Aline



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 29 mai 2020, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée Aline Jobin, épouse de feu monsieur Armand Beaupré, fille de feu madame Rachel Simonneau et de feu monsieur Adalbert Jobin. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean, Martin (Jacqueline Michaud), François et feu Marie; ses petits-enfants: Jérémy, Anthony, Zachary, Marie, Élisabeth et Charles; ses frères et ses belles-sœurs: Albert (Jeannine Bédard), Jean-Guy (Mariette Groleau), Claude Beaupré, feu Louisette Cantin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.