Cogeco, une proie prisée

Le Québec risque-t-il de perdre un autre fleuron aux mains des étrangers ? Il s’agit cette fois de Cogeco, lequel fleuron est actuellement convoité par Altice USA de New York et Rogers Communications de Toronto.

La perte d’un tel siège social serait d’autant plus grave pour le Québec que Cogeco est l’une de nos grandes entreprises québécoises du secteur des communications (internet, vidéo, téléphonie) et des médias, qui possède notamment 23 stations de radio, dont les populaires 98,5 FM, CKOI 96,9 et Rythme FM 105,7.

Voilà pourquoi François Legault et son « entrepreneur » de ministre, Pierre Fitzgibbon, sont prêts, si besoin est, à se lancer dans les enchères avec la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le but ultime d’éviter la vente de Cogeco à des étrangers.

On se rappellera que la Caisse de dépôt et placement avait joué pareil rôle en 2000 en s’associant financièrement à Québecor pour acquérir Vidéotron (TVA, etc.), qui était convoitée à l’époque également... par le géant torontois des télécommunications Rogers.

La résistance des Audet

Pour le moment, Gestion Audem, l’entreprise familiale des Audet qui contrôle 69 % de tous les droits de vote de Cogeco, fait la moue devant l’alléchante offre d’achat de 10 milliards de dollars que vient de lui déposer la société américaine Altice USA, avec la participation de Rogers Communications.

En vertu de l’offre actuellement sur la table, la famille de Louis Audet (le grand patron de Cogeco) empocherait, à elle seule, quelque 800 millions de dollars en cédant toutes les actions qu’elle détient dans Cogeco et ses filiales.

Convenons-en, c’est énormément d’argent... laissé en plan. Pour le moment, à tout le moins.

La pression des investisseurs

Devant ce premier refus des actionnaires de contrôle, il ne faudra pas se surprendre de voir le tandem Altice-Rogers revenir à la charge avec une offre bonifiée auprès de la famille Audet.

Et il ne faudra pas se surprendre non plus de voir une entreprise québécoise s’associer à la Caisse pour effectuer une contre-offre d’achat en vue d’empêcher Altice et Rogers de mettre le grappin sur Cogeco et ses multiples filiales canadiennes et américaines.

Si tel est le cas, l’action de Cogeco va continuer de grimper à un tel point que les gros actionnaires institutionnels de Cogeco exerceront une énorme pression sur les épaules de la famille Audet pour qu’elle accepte finalement de céder le contrôle de son entreprise.

La veille du dépôt de l’offre d’Altice-Rogers, l’action de Cogeco (CGO) se négociait à 78,90 $ et celle de Cogeco Communications (CGA) à 99,35 $. Sur la table aujourd’hui : Altice-Rogers offre 106,53 $ pour Cogeco (CGO) et 134,22 $ pour Cogeco Communications (CGA).

Cela représente un gain potentiel de 35 % par rapport à la clôture de la séance boursière de mardi dernier.

Imaginez maintenant si l’offre d’Altice-Rogers devait être bonifiée...

Pour les grands investisseurs hors Québec, c’est le gain en capital qui compte. Ils n’en ont rien à faire du « Maîtres chez nous », version Legault, Fitzgibbon et compagnie.

Conclusion

À mon avis, la question n’est pas de savoir si la famille de Louis Audet va vendre Cogeco, mais plutôt à quel moment la transaction se bâclera, et à quel prix... final.

J’espère sincèrement me tromper !