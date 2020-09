Des mutants en crise identitaire

On nous avait promis un premier film d’épouvante campé dans l’univers des X-Men. Mais en refusant de s’y engager entièrement, le cinéaste américain Josh Boone livre ici un Nouveaux mutants en demi-teinte qui ressemble davantage à The Breakfast Club qu’à un vrai film d’horreur.

La route qui a mené Les nouveaux mutants jusqu’aux salles sombres aura été tout sauf linéaire. Initialement attendu en avril 2018, le film a connu maints reports (cinq, pour être précis) avant d’arriver sur les écrans, la semaine dernière.

On découvre donc, finalement, cette adaptation de la populaire bande dessinée de Marvel signée Josh Boone (Nos étoiles contraires), où des adolescents réunis dans un hôpital psychiatrique afin d’apprivoiser leurs pouvoirs surhumains voient leur quotidien bouleversé par une nouvelle venue aux aptitudes particulièrement puissantes... et dangereuses.

À la sauce John Hughes

L’influence du cinéma de John Hughes est ici indéniable tant elle suinte de chaque scène, voire de chaque plan. La dynamique entre les cinq personnages rappelle d’ailleurs étrangement celle des héros de The Breakfast Club, tandis que de nombreuses ambiances semblent tirées directement de Sixteen Candles.

Pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Mais voilà qui empêche Les nouveaux mutants de trouver sa réelle personnalité. Et en refusant de se livrer à l’horreur dictée par le scénario, Josh Boone présente aujourd’hui un film visiblement cousu de compromis.

Voilà qui est dommage. Car lorsqu’il se permet de verser dans l’épouvante, ça marche. Ça marche très bien, même, et ce, malgré la retenue dont il fait preuve. On pense notamment à sa vision des créatures sinistres, évoquant la lugubre légende de Slenderman, ou encore à l’affront final, mis en scène de manière particulièrement dynamique.

Jeunes acteurs crédibles

Côté interprètes, tous sont plutôt crédibles et dans le ton, malgré leur âge beaucoup trop avancé pour camper des rôles d’adolescents. Mention spéciale, ici, à Anya Taylor-Joy qui continue à se démarquer après des performances impeccables dans les incontournables d’horreur The Witch et Marrowbone.

Les nouveaux mutants (3/5)

Un film de Josh Boone

Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy et Charlie Heaton. À l’affiche.