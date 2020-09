Deux fois plutôt qu’une!

Pour la deuxième année consécutive, Christian Beaulieu participera au Cyclo-Défi IUCPQ, présenté par Cominar et SSQ Assurance, en plus de réaliser une collecte de fonds au profit de la Fondation IUCPQ. «Après avoir été opéré à cœur ouvert deux fois, je me sens privilégié de pouvoir encore faire du sport. Cette année, mon équipe d'amis et moi allons faire 100 kilomètres le weekend du 12-13 septembre 2020. Nos pensées seront pour toutes les femmes et hommes qui travaillent dans le domaine de la santé en cette année de pandémie mondiale.»

L’événement à déjà amassé plus de 157 000$, dépassant donc son objectif d’atteindre 150 000$, pour soutenir un centre hospitalier unique au Canada et un chef de file mondial dans les domaines de la cardiologie, de la pneumologie et de la lutte à l’obésité.

Merci à vous tous de contribuer au cyclodefi-iucpq.com!