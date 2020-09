Galaxy Z Fold2 5G : Samsung dévoile son téléphone pliable de 2800 $

On se souvient lorsqu’Apple s’est mise à commercialiser des iPhone à plus de 1000 $US, tous les cris, les écrits et les holà sur cette limite à ne pas franchir. On connaît la suite, ce sont justement ces téléphones de 1300 $CA et plus qui se sont les mieux vendus.

À l’heure actuelle, on atteint la limite des 2000 $CA en prenant le modèle le plus cher avec le plus grand écran et les options les plus coûteuses – 512 Go de stockage par exemple.

De son côté, Samsung veut aller encore plus loin en offrant dès cette semaine son Galaxy Z Fold2 5G pour 2779,99 $CA. Chez nos voisins, c’est 2000 $US qui, au taux de change actuel, nous donne 2624,60 $CA selon le taux (1 $CA = 0,762 $US) de la Banque du Canada. J’aime bien quand les prix sont bien alignés des deux côtés de la frontière – mais il y a ici un « petit » 150 $ de plus à verser. Avec 15 % de taxes (416,30 $), la facture grimpe à 3196,29 $.

Cessons de parler prix, nous connaîtrons assez rapidement la réponse du marché à ce téléphone nouveau genre et attardons-nous aux caractéristiques du Galaxy Z Fold2 5G .

Samsung

Trois écrans, pliable, 5G

Si le premier Galaxy Z Fold a fait faux bond à cause des ennuis de jeunesse qu’il a connus, son successeur le téléphone pliable Z Fold2 semble beaucoup mieux abouti et mature.

La mécanique interne de la charnière appelée Hideaway Hinge est plus robuste et plus mince selon Samsung. En plus de l’amincir, celle-ci demeure exempte de poussières et de saletés. Il est également possible d’en personnaliser la couleur en quatre teintes distinctes : argent métallique, or métallique, rouge métallique et bleu métallique.

Sur la face extérieure du Galaxy Z Fold original, il y avait un petit écran peu pratique que les utilisateurs délaissaient pour le double écran interne – ce qui les obligeait chaque fois à ouvrir l’appareil. Cette fois, l’écran externe s’étend sur toute la surface, comme pour n’importe quel téléphone intelligent qui se tient.

Cet écran de couverture AMOLED HD+ comme l’appelle Samsung fait 6,2 po selon un ratio de 25:9. À l’intérieur, l’écran double principal QXGA fait deux fois 7,6 po pour un ratio de 22,5:18.

Puisque cet appareil est doté de la nouvelle génération de réseau 5G, les vitesses théoriques atteignent 2 Go/s en téléchargement et jusqu’à 200 Mo en sens contraire. Même en divisant par quatre ces débits, on ne parle plus de rapidité, mais d’instantanéité.

Samsung

Processeur 8 cœurs et batterie double

Sous le double capot, Samsung intègre un processeur octocœur 64 bits, 12 Go de mémoire vive pour rouler les applications et 256 Go de stockage.

Gros avantage à pareil téléphone, c’est l’espace interne disponible pour loger la double batterie qui atteint les 4500 mAh. L’autonomie ne devrait pas être un problème, dépendamment de vos habitudes d’utilisation.

5 caméras et vidéo mains libres

On ne compte pas moins de cinq capteurs photo sur cet appareil. Deux appareils photo pour égoportrait de 10 mégapixels (Mpx) et un ensemble de trois capteurs photo de 12 Mpx chacun au dos qui comprend un ultra grand-angle, un grand-angle et un téléobjectif.

En plus de la double stabilisation optique, l’appareil offre une mise au point automatique avec suivi des objets et des personnes entre 1,5 et 2,5 m environ selon un algorithme d’apprentissage artificiel qui détecte le visage et le corps humain peut-on lire dans les notes en fin de page Web.

Non négligeable, le poids atteint les 282 g. En comparaison, un iPhone 11 fait 194 g.

Si Samsung dut retourner à la planche à dessin pour son premier modèle, le puissant groupe sud-coréen tient cette fois un double pari : celui de séduire la clientèle avec un design audacieux et celui de la convaincre de sortir le chéquier.

Fiche technique en français du Galaxy Z Fold2.