L’art de profiter de la vie

Ma fille de 15 ans me donne du souci et je crains que ma situation de mère monoparentale de nature timide ne soit une entrave à son épanouissement. Elle n’a pourtant manqué de rien, même si son père est absent de sa vie depuis sa naissance. J’endurais son alcoolisme quand j’étais seule avec lui, mais je ne voulais pas imposer ça à mon enfant. Il est retourné vivre dans son pays d’origine et on n’a plus jamais eu de ses nouvelles. Comme j’ai toujours correctement gagné ma vie, je pouvais assumer le soin de ma fille, même privée de l’apport financier de son père.

J’en arrive à l’objet principal de ma lettre. Ma fille a toujours été une enfant docile, mais quand même pétillante quand elle était à la maison ou en présence de notre famille élargie. Spontanée et même parfois drôle, elle a toujours été un élément qui prenait une certaine place dans le groupe que nous formions tous ensemble.

Le problème survient à l’extérieur du clan familial, à l’école par exemple, où elle devient muette et tente de se fondre dans le groupe. Sur ses études, je n’ai rien à dire, elle a toujours eu des notes plus que correctes, mais c’est le reste de sa vie scolaire qui m’inquiète.

Pas besoin de vous dire que la période de confinement fut une bénédiction pour elle. Elle n’avait plus à se confronter à quiconque, puisque nous n’étions qu’elle et moi en face à face. Le retour à l’école sera une source de stress. Pour elle, d’abord, et pour moi aussi. Comment m’y prendre pour faire sortir ma fille de son cocon ?

Une mère anxieuse

Le qualificatif que vous vous attribuez dans votre signature m’indique que vous avez peut-être une part de responsabilité dans la façon d’être de votre fille. Comme vous vous dites timide au départ, si on y ajoute cet élément de stress, vous avez là le cocktail parfait pour donner à votre fille un exemple plutôt néfaste à son épanouissement. Un mélange qu’elle a dû intégrer depuis son enfance, en plus d’avoir manqué d’une figure masculine pour la valoriser en tant que femme.

Vous êtes son modèle en même temps que le centre de sa vie. C’est donc normal qu’il en soit ainsi et vous ne devez pas culpabiliser pour ça. Mais comme elle est à un âge charnière et qu’elle aura besoin de vous pour traverser son adolescence, pourquoi ne pas lui proposer de faire un bout de chemin avec une thérapeute, pour pallier les manques de son enfance et pour transcender les faiblesses d’une maman qui, bien qu’elle ait fait tout son possible pour réussir dans ses diverses tâches, a, comme tout le monde, certaines faiblesses qu’elle ne veut surtout pas lui transmettre ?