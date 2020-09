Les Bucks au pied du mur

Le Heat de Miami a pris les devants 3-0 dans sa série de deuxième tour face aux Bucks de Milwaukee en signant une victoire de 115 à 100, vendredi soir, à Orlando.

En avance 87 à 75 après trois quarts, les Bucks ont été dominés 40 à 13 par leurs adversaires au dernier engagement.

Jimmy Butler a été le meneur du côté du Heat avec ses 30 points, sept rebonds et six mentions d’assistance. Son coéquipier Bam Adebayo s’est également illustré en inscrivant 20 points et 16 rebonds.

Du côté des Bucks, Brook Lopez a été le plus productif avec 22 points.

Toujours invaincu depuis le début des rondes éliminatoires, le Heat tentera de se débarrasser définitivement des Bucks dimanche, lors du match numéro 4.