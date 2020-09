Les Stars en finale d’association

Les Stars de Dallas sont passés près de subir l’affront de voir l’Avalanche du Colorado combler un déficit de 3-1 dans leur série, mais ils se sont ressaisis au bon moment, vendredi à Edmonton, en remportant le septième et ultime match de leur série au compte de 5 à 4 en prolongation.

C’est Joel Kiviranta qui a permis aux siens de passer au tour suivant des séries éliminatoires en déjouant Michael Hutchinson en première période de prolongation. Il s’agissait du troisième but de la rencontre du Finlandais, qui entrait dans la formation texane en remplacement de Blake Comeau. Kiviranta, dans l’enclave, a profité d’une passe du défenseur Andrej Sekera avant de compléter son tour du chapeau. Il s’agissait des trois premiers buts en carrière en séries éliminatoires de Kiviranta.

Ni l’une ni l’autre des équipes ne voulaient abdiquer au troisième engagement. En avance 3 à 2, l’Avalanche était sur le point d’éliminer la formation texane, mais l’ancien du Canadien de Montréal Alexander Radulov a créé l’égalité en redirigeant un tir de la pointe de John Klingberg. Il s’agissait de sa deuxième réussite de la rencontre.

L’Avalanche a repris les devants par l’entremise de Vladislav Namestnikov, qui inscrivait lui aussi son deuxième but du match alors qu’il restait 3 min 40 s au match. Mais à peine 10 secondes plus tard, Kiviranta a ramené les deux équipes à la case départ, forçant ainsi la tenue du temps supplémentaire, grâce à son deuxième filet de la rencontre.

Un autre festival offensif

Comme ce fût le cas à plusieurs occasions durant cette série, les deux équipes ont rapidement mis le pied au plancher offensivement.

Moins de quatre minutes après le début du match, les deux équipes avaient un but au compteur. Radulov et Namestnikov, avec leur premier but du match, ont ouvert les hostilités. Andre Burakovsky a permis à l’Avalanche de retraiter au vestiaire, après 20 minutes de jeu, avec une avance d’un filet.

Kiviranta, avec son premier du duel, et Nazem Kadri en ont ajouté pour leur équipe respective au second engagement.

C’est donc dire que les deux gardiens partants, Anton Khudobin pour les Stars et Michael Hutchinson pour l’Avalanche, en ont eu plein les bras. Le premier a réalisé 40 arrêts sur 44 tirs, tandis que le second a repoussé 31 des 36 rondelles auxquelles il a fait face.

Un retour en finale d’association

Les Stars deviennent la première équipe de l’Association de l’Ouest à atteindre la finale de leur association. Ils devront attendre le résultat du septième match entre les Golden Knights de Vegas et les Canucks de Vancouver, plus tard en soirée, pour connaître leur futur adversaire.

La dernière fois que la formation texane a atteint cette ronde des séries éliminatoires, c’était lors de la saison 2007-2008. Elle s’était inclinée en six matchs contre les éventuels gagnants de la coupe Stanley, soit les Red Wings de Detroit.