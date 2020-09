L’Océanic réduit son personnel à 27 joueurs

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a retranché sept joueurs, vendredi, pour réduire son personnel à 27 joueurs, dont 11 défenseurs, avec un dernier match ce samedi à Victoriaville pour finaliser la formation dimanche.

«Nous avons discuté plusieurs heures jeudi soir après le match contre les Remparts. Nous avons de beaux casse-têtes devant nous et, en même temps, c’est plaisant de voir que nos jeunes font très bien et tentent de nous forcer la main. Le début du camp répond vraiment à nos attentes. Même l’entraînement de ce matin (vendredI), au lendemain d’un match, était très intense. Nous avons des jeunes qui veulent et qui sont attentifs aux consignes et faciles à diriger», a commenté le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Sept coupures

L’Océanic a rétrogradé cinq attaquants (Logan Carruthers, Jérémie Jacob, Jacob Mathieu, Salvatore Bucaro et Keenu Krenn). Le défenseur Xavier Raby et le gardien Jonathan Labrie ont aussi quitté. Il reste donc trois gardiens, 11 défenseurs et 13 attaquants au camp. De ce nombre, cinq sont des joueurs de 20 ans, dont l’attaquant Nathan Ouellet, qui espère avoir forcé la main de son entraîneur avec un tour du chapeau mardi face aux Remparts. «Je me suis entraîné fort tout l’été pour atteindre mon but qui est d’être un des joueurs de 20 ans de l’Océanic. Je trouve ça plaisant d’avoir plus de responsabilités offensives depuis l’an dernier. À mes deux premières années, j’étais utilisé dans des missions défensives, mais j’ai toujours été un joueur offensif dans le hockey mineur», indique le Louperivois qui se plait à jouer avec un autre joueur du Bas-Saint-Laurent, Ludovic Soucy, de La Pocatière.

«Ludo et moi sommes de bons amis. On reste ensemble à Rimouski. C’est un gars qui travaille fort pour s’améliorer. Nous avons grandi ensemble dans l’organisation».

L’expérience de Samy Paré

L’acquisition de Samy Paré des Tigres de Victoriaville, un attaquant de 19 ans, apporte un peu plus d’expérience à l’attaque et a probablement coûté le poste de Jérémie Jacob, qui avait été prêté par le Titan de Bathurst pour le camp de l’Océanic. «Nous avions seulement Ludovic Soucy et Mikaël Martel comme attaquant de 19 ans. Les Tigres avaient de la profondeur à l’attaque l’an passé, ce qui a empêché Paré de jouer un rôle plus offensif. Il était parmi les meilleurs joueurs midgets de son âge. Il aura la chance de se faire valoir chez nous», a analysé Serge Beausoleil.

À noter que les 13 attaquants au camp n’incluent pas les Européens Adam Raska et Alexander Lazarev. Serge Beausoleil aimerait amorcer l’année avec 23 ou 24 joueurs.