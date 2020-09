Malaise Guilbault-Labeaume

Pendant qu’à Montréal, le gouvernement Legault presse sur l’accélérateur en matière de transport et mobilité — le plus récent projet étant le Réseau métropolitain de voies réservées (RMVR) —, à Québec, on doit se contenter de réflexions et d’analyses.

L’indéniable et primordiale volonté de faire progresser les projets de transport et de mobilité qui se manifeste du côté de Montréal ne semble en effet malheureusement pas tomber sous le sens à l’autre bout de la 20.

Mercredi, le gouvernement du Québec annonçait le lancement du premier appel d’offres lié au projet de RMVR. Ce dernier s’apparente tout à fait à celui de « couronne périphérique » que le maire Labeaume souhaite mettre en place afin de mieux desservir les banlieues en les connectant au réseau de transport structurant dont le tramway constitue la pièce maîtresse.

Applaudi à la fois par la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, et par le ministre des Transports, François Bonnardel, le RMVR viendra se greffer au REM, dont il ne fait pas partie du budget, tout comme le projet de Québec.

Or, le gouvernement estime que le RMVR représente une « étape importante dans la concrétisation de l’ambitieux plan de décongestion pour la région métropolitaine », qui vient « repenser les accès aux pôles d’interconnexion dans la région ». Pour Mme Rouleau, il s’agit d’une des priorités du gouvernement, qui agit pour « bâtir la mobilité de demain ».

Manque de volonté

À Québec, la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est encore une fois bien loin d’afficher le même enthousiasme. Geneviève Guilbault semble plutôt soucieuse de jouer une « game politique » que de faire preuve de bonne foi pour faire avancer les projets.

C’est connu, le courant ne passe pas entre Mme Guilbault et M. Labeaume. Les journalistes en ont eu une nouvelle démonstration hier, lors du point de presse qui se tenait sur le chantier du futur centre de biométhanisation.

Le malaise était palpable, lorsque la ministre a voulu distinguer le RMVR, à Montréal, et la couronne à Québec. Le maire s’est empressé de répliquer qu’au contraire, les deux projets s’apparentent très exactement.

Mme Guilbault affirmait hier que « le développement en transport est intrinsèquement lié au développement en général, notamment au niveau économique ». Raison de plus, il me semble, pour se montrer proactive et placer la vision au-devant des jeux de pouvoir.