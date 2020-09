Montréal: entraves majeures sur le réseau autoroutier durant le long week-end

La circulation sera perturbée sur le réseau autoroutier par des entraves majeures durant le long week-end, avise le ministère des Transports recommandant aux usagers de planifier leurs déplacements.

Ainsi, les autoroutes 20, 40 et 720 sont concernées par des fermetures, complètes par endroits, du 4 au 8 septembre.

L’autoroute 40 sera fermée complètement, entre la sortie 65 (A520 Ouest) et l’entrée de la bretelle de l’autoroute 15 Nord (Décarie), de 23 h 59 vendredi à 5 h mardi.

Les usagers ont l’alternative de faire un détour via le chemin de la Côte-de-Liesse, après l’échangeur Décarie. Le détour pour rallier l’A15 Sud passe par le boulevard Décarie et l’entrée à la hauteur de l’avenue Royalmont.

La route 136/A720 Est sera fermée, entre l’échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie. La fermeture complète sera en vigueur de vendredi 22 h à mardi 5 h.

Un détour est suggéré aux usagers par les autoroutes 20 Est et 15 Sud, via la bretelle sortie 61 pour l’avenue Atwater, rue Saint-Jacques et la rue de la Cathédrale.

Au niveau de l’échangeur Angrignon, le boulevard de sainte-Ann-de-Bellevue sera fermé dans les deux directions, entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest, incluant les entrées vers l’autoroute 20.

La fermeture sera effective de vendredi 22 h à mardi 5 h.

L’autoroute 520 Est sera fermée complètement de vendredi à 21 à mardi 5 h, entre le rond-point Dorval et l’entrée en provenance de l’aéroport. L’A520 sera fermée en direction ouest, entre la sortie 1-E et le rond-point Dorval.

L’autoroute 10 Est connaîtra une fermeture complète vers le pont Samuel-De Champlain de vendredi 21 h à samedi 9 h et de dimanche 20 h à mardi 5 h.

L’échangeur Anjou est également concerné par les entraves de fermeture, induisant des fermetures par défaut des bretelles menant de l’A25 à l’A40 Est, de vendredi 20 h 30 à samedi 8 h.