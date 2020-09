Montréal: entraves sur l’autoroute 40 dans la nuit de jeudi à vendredi

Le réseau routier sera entravé dans la région métropolitaine durant la nuit de jeudi à vendredi, annonce le ministère des Transport du Québec.

L’autoroute 40 Est sera fermée entre la sortie 52 et la suivante de jeudi 23 h à vendredi à 5 h. Ce qui induit la fermeture complète de l’entrée du boulevard Saint-Charles dès 21 h. Un détour est suggéré via la voie de desserte.

En direction Ouest, l’A40 est fermée entre la rue Charles-E. Frosst et le boulevard Saint-Charles de jeudi 23 h à vendredi 6 h.

À Dorval, l’autoroute 40 sera fermée entre la sortie 62 et l’entrée du boulevard Henri-Bourassa en direction ouest et entre ‘avenue André et le boulevard Hymus en direction est. La fermeture est en vigueur de jeudi 23 h à vendredi 5 h.

La métropolitaine est fermée end direction ouest entre la sortie 73 (rue Saint-Hubert) et le boulevard Saint-Laurent. La fermeture est en vigueur de jeudi 21 h à vendredi 5 h. Les usagers peuvent prendre le détour par le boulevard Crémazie.

Concernant l’échangeur de Laurentides, le ministère des Transports annonce la fermeture complète des bretelles de l’A15 Sud à l’autoroute 40.

Un détour est proposé via la bretelle A40 Ouest et les automobilistes doivent faire demi-tour à la sortie 65 et le chemin de la Côte-de-Liesse direction est.

Le pont Pie-IX est fermée complétement de jeudi 23 h à vendredi 5 h 30.