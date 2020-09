MRC de Portneuf: un meilleur accès au fleuve en 2021

Grâce à Promenade-fleuve, les amateurs de randonnées pédestres auront accès l’an prochain à 21 km de parcours sur les grèves de cinq municipalités de Portneuf.

Le projet, dévoilé ce matin à la marina de Portneuf, concerne les municipalités du littoral de la MRC; Neuville, Donnacona, Cap-Santé, Portneuf et Deschambault-Grondines.

«Les gens pourront découvrir des lieux magiques et des bijoux cachés (...) Sur les parcours il y aura de la signalisation et des rappels au niveau de notre histoire et du patrimoine bâti. C’est un projet fort prometteur», a lancé Bernard Gaudreau, le préfet de la MRC et maire de Neuville.

Photo Martin Lavoie

Il ne s’agit pas de sentiers aménagés, mais de baliser les parcours que peuvent emprunter les promeneurs sur les grèves. Certaines sections pourraient aussi ne pas être accessibles à marée haute.

«Ça va rester des milieux naturels. Ce ne sera pas des sentiers visibles, mais les gens seront informés par des affiches et de la signalisation, notamment s’il y a des enjeux avec les marées», a précisé Caroline D’Anjou, directrice générale adjointe de la MRC de Portneuf.

Les parcours, accessibles à partir des quais, ne seront pas reliés d’une municipalité à l’autre.

D’autres phases, encore à développer, pourraient intégrer du mobilier urbain et des œuvres d’art.

Financement

Le projet est évalué à 450 000$. Le gouvernement du Québec a annoncé ce matin une contribution de 115 000$. Les municipalités du littoral ont pour leur part allongé 110 000$ au total. Le reste des sommes provient d’autres subventions et de donateurs.

Le provincial avait aussi contribué à l’étude de faisabilité l’année dernière.