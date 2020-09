Nouvel album d’Arcade Fire: «On avance», affirme Will Butler

La pandémie de COVID-19 n’a pas ralenti la production du prochain album d’Arcade Fire, affirme le multi-instrumentiste Will Butler.

«Ça nous prend toujours un an ou un an et demi pour faire un album. Bizarrement, nous ne sommes pas en retard. On avance», a dit Butler lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal, en marge du lancement de son propre album solo, Generations, le 25 septembre.

Les séances d’enregistrement du successeur d’Everything Now, sorti en 2017, avaient débuté quand tout le monde a été renvoyé à la maison par le coronavirus.

Dans le cas d’Arcade Fire, le confinement a compliqué les choses parce que ses membres sont éparpillés dans plusieurs pays, Canada, États-Unis, Australie.

Will Butler garde quand même un ton positif.

«Ça ne travaille pas bien par Internet, mais tout le monde est concentré sur la musique alors quand nous serons de retour ensemble, je pense que ça va aller vite.»

Aucune date de sortie potentielle n’a encore été annoncée pour ce qui sera le sixième album du collectif montréalais.