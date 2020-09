Premier robot «anti-covid»

Qualinet a récemment fait l’acquisition du premier d’une série de robots «anti-covid» qui ont le pouvoir de nettoyer en quelques minutes les pièces des tours à bureaux grâce aux rayons ultraviolets et à la recirculation d’air. Ce robot mobile doté de la technologie ASEPT-UV, permet d’éliminer 99,99% des virus, microbes, bactéries et champignons de façon automatisée et sans produit chimique. Son achat et le déploiement des services qui lui sont associés représentent un investissement initial de plus de 100 000 $. «Le nouveau robot de Qualinet a la capacité de désinfecter une grande salle de conférence en 10 minutes et nos équipes peuvent même préprogrammer les déplacements du robot, afin qu’il fasse la tournée d’un immeuble la nuit. La science avance face à la menace de la pandémie et Qualinet veut suivre la cadence et continuer à afficher son leadership avec toutes les technologies disponibles», affirme Éric Pichette, fondateur de Qualinet, qui a ajouté une division de décontamination à ses expertises durant la crise sanitaire.

Cette nouvelle technologie, traditionnellement utilisée dans plusieurs hôpitaux à travers le monde pour stériliser les salles d’opération, est désormais mobile et accessible à tous genres d’entreprises, incluant les organismes gouvernementaux et établissements de santé, qui souhaitent une désinfection ponctuelle, simple et rapide.