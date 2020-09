Prenez part à l’ascension

Il est encore temps de prendre part à l’édition pré-10e «spécial COVID-19» du défi sportif Le Kilimandjaro à Québec, organisé par la Fondation du CHU de Québec, afin d’amasser 160 000$ pour la recherche en neurochirurgie au CHU de Québec-Université Laval.

Déjà plus de 118 000$ ont été recueillis et plus de 600 personnes se sont inscrites pour réaliser ce défi proposé cette année en mode numérique, présenté par GFT Canada et présidé par Desjardins. Celui-ci consiste à gravir, seul ou en équipe, 29 220 marches ou à franchir 5 895 mètres en montagne, soit l’équivalent du célèbre sommet d’Afrique. Plusieurs courageux profiteront certainement de la longue fin de semaine pour réaliser cette ascension, en escaladant par exemple à sept reprises le Mont-Saint-Anne (803m), en exécutant cinq montées de l’Acropole-des-Draveurs dans Charlevoix (1084 m) ou en grimpant 60 fois les escaliers du Parc de la Chute-Montmorency (487 marches).

Au-delà de leur dépassement physique, les participants s’engagent à recueillir des dons pour la cause (un montant de 1 500 $ par équipe ou 150 $ par personne est souhaité) et sont invités à partager leur réalisation sur l’événement Facebook créé pour l’occasion en arborant l’affiche «J’ai réalisé mon Kili!». Le point culminant du défi aura lieu le 12 septembre, alors que le montant total amassé sera dévoilé de façon virtuelle.

Soulignons que ce défi caritatif représente l’une des principales sources de revenus pour la recherche en neurochirurgie, une spécialité qui représente d’ailleurs une pointe d’excellence au CHU de Québec. Le maintien de la campagne de financement était donc primordial pour l’équipe médicale et de recherche, qui constitue l’une des plus grandes du genre au Canada.

▶Pour s’inscrire ou faire un don: kilimandjaroaquebec.org