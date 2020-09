Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 5 septembre:

«Le masque»

Jim Carrey prouve toute l’étendue de son talent comique grâce à cette comédie durant laquelle le célibataire très conservateur qu’il incarne subit une éclatante transformation chaque fois qu’il applique un masque ancien sur son visage. Son exubérant personnage vert est à l’opposé de sa timide personnalité.

Samedi, 10 h, TVA.

«Shrek» puissance 4

L’ogre le plus drôle du cinéma, Shrek, ouvre toutes grandes les portes de son univers pour les quatre longs métrages de la franchise. Chez l’inimitable créature verte, l’histoire s’amorce dans un marais confortable et en solitaire, mais ses rencontres avec un âne tenace et la princesse Fiona chambouleront son quotidien.

Samedi, dès 13 h, Yoopa.

«Sur la route des vins»

Direction la Toscane, en Italie, afin de découvrir les trésors viticoles que renferme cette région très prisée des touristes. Grâce à une nature favorable, c’est une véritable «civilisation du vin» qui s’y est développée. Les vignobles qui s’y trouvent jouissent d’une renommée mondiale.

Samedi, 14 h, Zeste.

«Cascadeurs, des vies à l’extrême»

Difficile de mener un quotidien plus stressant qu’en risquant sa vie à tous moments. Pourtant, des hommes et des femmes enchaînent consciemment d’incroyables cascades afin de gagner leur vie. La peur, ils sont forcés de la vivre presque en permanence.

Samedi, 17 h, TV5.

«Robin des bois, prince des voleurs»

Tant devant que derrière la caméra, Kevin Costner a décidé de porter à l’écran la vie du célèbre justicier Robin des bois. Parce que ses terres anglaises ont été brûlées, ce dernier s’allie à des hors-la-loi afin de faire la vie dure au shérif de Nottingham.

Samedi, 18 h 30, Noovo.

«Cette année-là»

L’année 2005 est revue avec les yeux de Martin Matte, invité sur le plateau de l’émission animée par Marc Labrèche. Les discussions tournent autour de la façon dont sont dépeints les hommes dans la culture québécoise. On tente aussi de répondre à différentes questions existentielles.

Samedi, 20 h, Télé-Québec.

«Faire oeuvre utile»

Les vertus de la télé, de la musique et du cinéma sont connues. L’album «Inscape» de la pianiste québécoise Alexandra Stréliski a jeté un baume sur l’année difficile vécue par Gabriel. De son côté, un policier prénommé Éric se tourne vers les films pour décompresser après une journée au boulot.

Samedi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.