Rachat du pont de Québec par le fédéral: «C’est exactement ce qu’il faut faire», dit Labeaume

Le rachat du pont de Québec par le palier fédéral, tel que suggéré dans le rapport du négociateur Yvon Charest, «c’est exactement ce qu’il faut faire», selon Régis Labeaume.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir vendredi matin, en marge d’un point de presse, en réaction aux révélations du Journal.

«C’est un bien patrimonial. À un moment donné, il faut que ça aboutisse [...] Il faut que le fédéral achète le pont de Québec. Il n’y a pas d’autre solution que ça», a insisté le maire.

Envoyant une pique au fédéral, M. Labeaume a ajouté que «le gouvernement actuel, ça fait cinq ans qu’ils sont là et qu’ils en parlent. Pendant ce temps-là, les coûts augmentent. Plus on tarde, plus les coûts augmentent. Il faut que quelqu’un se déguidine quelque part, qu’il prenne la décision, puis qu’il y aille, parce qu’ils l’ont promis».

D’après M. Labeaume, les responsables fédéraux «doivent le faire. Ils l’ont promis». «Je ne marche plus avec l’espoir. Je suis un peu tanné de l’espoir. On passe à l’action. Des gestes concrets. À partir de maintenant, on va pousser fort, parce qu’à un moment, il y a des limites. You do deliver, my friend», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le maire de Québec n’a pas été surpris de constater que les coûts de peinture et d’entretien étaient passés à 784 millions de dollars, d’après le scénario retenu dans le rapport Charest.