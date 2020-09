Radiothon en temps de COVID

Grâce à la générosité de ses donateurs, de ses partenaires, de ses bénévoles, de ses artistes invités et de ses porte-parole, CKRL, radio communautaire à la fréquence 89,1 FM, a pu amasser 47 135 $ lors de son Radiothon 2020, tenu sans public (COVID-19), les 28, 29 et 30 août derniers. Ce montant représente 10 % à 12 % du budget annuel de la plus ancienne radio communautaire francophone qui célébrera ses 50 ans en 2023. En plus d’être radiophonique, la programmation de 30 émissions spéciales du Radiothon a aussi été retransmise, en partie, sur la page Facebook de CKRL lors des entrevues et des spectacles des différents artistes invités.

55 ans de mariage

Laurette Croteau et Maurice Monfet (photo) se sont mariés le 4 septembre 1965 à l’église de St-Apollinaire. Depuis, ils ont toujours habité à Ste-Croix dans le comté de Lotbinière. Le couple a 4 enfants (Nancy, Lynda, Sylvain et Christian) et autant de petits-enfants (Cynthia, Samuel, Jérémy et Laurie). Félicitations à vous deux pour votre 55e anniversaire de mariage !

40 ans de mariage

Félicitations à France Demeule et Gilles Tremblay (photo), de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, qui ont célébré dimanche dernier leur 40e anniversaire de mariage ! Le couple, qui s’était marié le 30 août 1980 à l’église St-Charles-Borromée de la 1re Avenue à Québec, a eu 2 enfants feu Maxime et Jessica (Michel) et a un petit-fils, Nathan. Notons aussi que France avait célébré son 60e anniversaire de naissance la veille, le 29 août.

Honoré par l’ACQ

L’Association de la construction du Québec (ACQ) a dévoilé, le 27 août dernier, les lauréats des prix Construire, qui visent à reconnaître le talent, l’engagement et l’excellence d’entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l’industrie de la construction au Québec. Lors d’un gala qui se tenait de façon virtuelle, quatre lauréats de la région de Québec se sont démarqués et ont été honorés, dont Construction René Hamel qui a été sacrée « Entreprise de l’année » pour la région de Québec. Œuvrant dans le domaine de la construction depuis 1997, Construction René Hamel est une entreprise familiale desservant la région de Québec dans les secteurs résidentiel et commercial. L’entreprise se spécialise dans la construction de maisons unifamiliales ainsi que dans le multilogements. Sur la photo, René Hamel, président, et Jo-Annie Hamel, adjointe à la direction, Construction René Hamel.

Anniversaires

Gilles Lehouillier, maire de Lévis depuis novembre 2013, 67 ans (photo)... Pierre Tremblay, vice-président chez Air Liaison, 55 ans... Denis Blanchette, ex-député fédéral de Louis-Hébert, 64 ans... Beyoncé Knowles, chanteuse américaine et actrice, 39 ans... Eddie Lantigua, ex-joueur avec les Capitales de Québec (baseball) de 2002 à 2009, 47 ans... Chantal Machabée, journaliste sportive québécoise (RDS), 56 ans... Claude Meunier, auteur et comédien, 69 ans... Tom Watson, golfeur américain, 71 ans.

Disparus

Le 4 septembre 2019. LaShawn Daniels, 41 ans, parolier américain connu pour son travail avec Rodney Jerkins (photo)... 2018. Ab McDonald, 82 ans, a joué 762 parties dans la LNH avec six clubs différents de 1957 à 1972... 2016. Bob Bissonnette, 35 ans, ex-hockeyeur devenu chanteur et copropriétaire des Capitales de Québec (baseball)... 2014. Joan Rivers, 81 ans, actrice et animatrice de télévision américaine... 2013. Michel Pagé, 63 ans, ancien ministre libéral (Portneuf de 1973 à 1992) à l’Assemblée nationale... 2013. Jacques Perreault, 86 ans, DG de la Ville de Québec de 1968 à 1990... 2012. Michel Moreau, 80 ans, réalisateur, scénariste et producteur québécois... 2010. Gervais Munger, 52 ans, copropriétaire et gouverneur des Saguenéens de Chicoutimi... 2004. Moe Norman, 74 ans, golfeur professionnel canadien.