Vallée Bras-du-Nord: un sentier signature en développement à Saint-Raymond

La Vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond, dans Portneuf, fera affaire avec «la référence» de la conception de sentiers de vélo de montagne pour développer son réseau dès cet automne.

«Gravity Logic implante des parcs partout dans le monde (dans plus de 20 pays). Ils vont commencer un premier sentier chez nous cet automne. C’est pas mal la référence dans le domaine du vélo de montagne et ils vont donner leur signature à notre réseau», affirme fièrement Frédéric Asselin, directeur général de la coopérative de la Vallée Bras-du-Nord.

«Nous sommes la plus grosse destination de vélo de montagne au Québec avec Bromont en termes d’achalandage. C’est important de continuer à bonifier notre produit pour demeurer au top. On prévoit en faire d’autres avec eux», ajoute-t-il.

Il s’agira de la première réalisation de l’entreprise au Québec. Le sentier devrait être accessible l’année prochaine.

«Il s’agira d’un sentier de niveau intermédiaire très fluide avec des sauts qui va descendre sur environ 3 km. Gravity Logic c’est à la fois des ingénieurs et des artistes. Ils savent à quelle vitesse ont doit arriver sur un saut pour que soit sécuritaire et quoi faire pour qu’un sentier soit durable. Ils sont super contents de venir chez nous, ils tripent sur notre destination et sur la ville de Québec», lance M. Asselin.

Projet sur 4 ans

La coop a lancé il y a deux ans un plan de développement d’un peu plus de 5 millions de $ qui devrait se conclure en 2022. Après avoir planché sur les projets, ficelé son financement et obtenu les autorisations, elle passe maintenant à la phase de construction.

La coop, avec des partenaires privés, dont Desjardins, injectera environ 50% du montant.

Le gouvernement du Québec a annoncé une contribution d’un peu plus de 1 million de $ ce matin lors d’une conférence de presse à Saint-Raymond.

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation injectera 500 000$, le Secrétariat à la Capitale‐Nationale 125 000 $, le ministère du Tourisme, en collaboration avec l’Office du tourisme de Québec 200 000 $, tout comme le ministère de l'Éducation.

Le ministère du Tourisme avait déjà donné 1,6 million de $ il y a deux ans.

«De façon large, notre plan contient une offre d’hébergement bonifiée, notre réseau pédestre sera restauré et 40 km de sentiers de vélo de montagne seront ajoutés pour un total de 150. Il y aura un nouveau pavillon d’accueil dans le secteur Shanahan avec boutique et restauration et de nouveaux blocs sanitaires, on en parle peu, mais c’est très coûteux», précise M. Asselin.