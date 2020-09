Loisirs à la Ville de Québec: moitié moins d’activités et inscriptions exclusivement en ligne

Pour tenir compte des consignes et des impératifs sanitaires liés à la COVID-19, les activités de loisir à la Ville de Québec seront amputées de moitié cet automne. Les inscriptions devront se faire exclusivement en ligne à partir du 10 septembre à 18h.

C’est ce que le maire Labeaume a fait savoir vendredi matin en point de presse. «Nous avons tous travaillé très fort cet été pour être en mesure d’offrir un éventail d’activités aux citoyens pour l’automne 2020», a-t-il assuré.

À cause de la diminution des activités et de la baisse du nombre de places disponibles, la municipalité invite les usagers à s’inscrire le plus rapidement possible car la demande risque fort de dépasser l’offre.

Même si la Ville assure vouloir offrir «des activités diversifiées» à la population, le maire a insisté sur le fait qu’il faudra faire preuve de beaucoup de «souplesse» et «d’adaptation» en ces temps de pandémie.

Retour au bureau

D’autre part, la Ville de Québec a indiqué qu’elle accélérait le rythme du retour de ses employés sur les lieux de travail. Actuellement, entre 70 et 75% des employés municipaux sont déjà de retour à leur poste. La municipalité prévoit un retour «à 100%» en octobre et assure offrir un environnement de travail «sécuritaire» à ses employés.

L’administration municipale estime qu’entre 35 à 40% des employés qui peuvent faire du télétravail voudront continuer de se prévaloir de cette possibilité du moins de façon partielle (trois jours par semaine par exemple). Elle dit que la décision d’accepter ou non ce genre de formule sera prise par les gestionnaires au cas par cas.

De par la nature même de leur emploi, certains travailleurs comme les policiers, les pompiers ou les cols bleus ne peuvent de toutes façons pas faire de télétravail.