Abbé Jean-Marie Brochu, c.m.



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 22 août 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé paisiblement l'abbé Jean-Marie Brochu, fils de feu Raoul Brochu et de feu Yvonne Cormier. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon.Après avoir fait ses études classiques à l'Externat St-Jean Eudes de Québec et au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il entra au Grand Séminaire de Québec. Ordonné prêtre en 1952, il fut nommé secrétaire à l'Archevêché de Québec et notaire à la Chancellerie, fonctions qu'il exerça pendant 20 ans avant de devenir curé de la paroisse Saint-Charles-Garnier de 1972 à 1984.Il a diffusé quotidiennement, à partir de 1962 et pendant une cinquantaine d'années, plus de 13 500 messages radiophoniques inspirants sur les ondes de CJLR, CJRP et CHRC. Connu comme, il a fondé, en 1963, le, organisme sans but lucratif qui vient en aide, grâce aux bons services de 2 500 bénévoles, à plus de 8 000 malades chroniques dans une centaine d'institutions des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Il a été décoré de l'Ordre du Canada en 2003 et a été récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec en 2011.et l'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont après la cérémonie. À noter que le port du couvre-visage est obligatoire.Il était le frère de Marie-Marthe, Jean-Louis (Anne-Marie Breton), feu Jean-Charles (Marthe Robert) et Marie-Thérèse. Il laisse aussi ses neveux et sa nièce : Claude (Sophie Maheux), Michel (Lyne Gaudet), Denis (Anne Bastien), François, Bernard (Pascale Marcotte) et Céline (Francisco Roy), des cousins, cousines ainsi que plusieurs amis, notamment ses fidèles voisins Colombe Dufour, Gaétan Bussières et Jean-Michel Dufour-Lamothe, de même que toute sa famille du Noël du Bonheur et de nombreuses personnes qu'il a accompagnées au cours de sa vie sacerdotale.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Noël du Bonheur (www.noeldubonheur.com).Des formulaires seront disponibles sur place.