SIMARD, Élisabeth



Le lundi 24 août 2020, à l'âge de 52 ans, est décédée Élisabeth Simard, compagne de Jean Lemelin. Elle laisse dans le deuil sa mère Paul-Renée Fortier, son père Henri Gagnon, sa sœur Chantale (Daniel Melançon), ses frères: Jean-Sébastien (Annie Tremblay), Claude (Valérie Brousseau) et Charles (Marie-Elaine Gaudreault). Elle est née à Chicoutimi le 18 septembre 1967, Elle a grandi à Charlesbourg avec ses frères et sa sœur et elle demeurait à Montréal.La famille vous accueillera à lale dimanche 13 septembre 2020 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses parents, ses frères et sœurs, plusieurs neveux et nièces, tantes et oncles, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Elle était la fille de feu Guy Simard. La famille tient à remercier Lise, Marie-Josée, Isabelle et Huguette qui l'ont aimée et soutenue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme dédié au soutien des personnes souffrant de maladies mentales.