DIONNE, Colombe



Au Foyer de Charlesbourg, Québec, le 22 août 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Colombe Dionne. Née à Cabano, le 14 décembre 1927, elle était la fille de feu dame Eugénie Lebel et de feu monsieur Henry Dionne. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Les membres de la famille recevront les condoléances àle mercredi 9 septembre 2020 de 13 h à 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Madame Dionne laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Jacques (Lise Carier), Claude (Michèle Tremblay), André, Hélène, Jean-Marc (Anne Fraser), Sylvianne (Bertier Ouellette), Henry (Vivianne Treyvaud); sa grande amie Yolande Parent, ainsi que plusieurs autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Foyer de Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS, (Foyer Charlesbourg), Tél.: 418-691-0766, Site: https://fondationfais.org. Les funérailles sont sous la direction de