DUPERRÉ, Thomas

À Québec, le 27 août 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé paisiblement Thomas Duperré, fils de feu Jeannette Bergeron et de feu Jacques Duperré, tous deux de Chicoutimi. Il était également l'oncle de feu Émilie Durand, fille de feu Luc Durand et de la sœur de Thomas, Louise Duperré (Raymond Roussel), laissée dans le deuil comme ses frères Pierre et Jean Duperré (Danièle Chaumont). Le regretteront également son neveu Thomas, sa nièce Léonie-Emmanuelle, ses petits-neveux Baltimore et Arthur, ainsi que de nombreux cousins et amis.