VILLENEUVE, Lisette

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère chérie, Lisette Villeneuve, épouse de feu Ralph Doyle et compagne de Gilles Pelland.Elle a été emportée le 19 août 2020 par la sclérose latérale amyotrophique (SLA), à l'âge de 84 ans et 9 mois, entourée de ses enfants et de son compagnon de vie. Elle laisse dans le deuil ses 4 enfants: Johanne Doyle (Gilles Poirier), Ralph Doyle Jr (Josée Baril), Cathy Doyle (Jacques Rochon) et Patsy Doyle (Jean Gaudreault), ainsi que son compagnon Gilles Pelland. Elle laisse ses 8 petits-enfants chéris: Marie-Hélène, Charles, Anne, Simon, Barbara, Elliott, Laura et Philippe. Elle laisse aussi ses 5 arrière-petits-enfants d'amour: Marilou, Louis, Daryl, Zoé et Solène.Elle laisse ses frères et sœurs: Patrick, Philippe (Huguette Boisvert), Suzanne et Carmen Villeneuve, sa belle-soeur Pauline Duchesne, ses frères et sœurs pré-décédés, ainsi que ses belles-sœurs et beau-frère Doyle: Helen, Isabel, William (Andrée Roy) et Susan Gray. Elle laisse également de nombreux neveux et nièces auxquels elle était très attachée. Merci pour vos courriels envoyés à maman pendant sa maladie.Elle laisse … surtout un grand vide. Sa douceur, son accueil et sa générosité nous manqueront à jamais. Mais son amour durera toujours. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec. Un sincère merci au personnel de l'équipe des soins et soutien à domicile du CLSC Ste-Foy-Sillery, ainsi qu'à celui des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour la qualité et l'humanité des soins reçus. "Merci de comprendre qu'en ces temps de pandémie, nous tenons à faire une cérémonie intime et en toute simplicité qui se tiendra à une date ultérieure."