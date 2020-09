AUGER, Marcel



À la Maison Paul-Triquet, le 18 avril 2020, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marcel Auger, époux de feu madame Monique Dufresne, fils de feu madame Marie-Flore Gagnon et de feu monsieur Émile Auger. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au mausolée du cimetière Belmont en toute intimité,Il laisse dans le deuil ses fils: Michel (Julie Painchaud) et Alain (Valérie Roy); ses petites-filles: Liliane et Catherine (Monah Lucas) et ses arrière-petites-filles: Sofiane et Olivia; ses frères et sœurs: feu Jacqueline (feu Gaston Cauchon), Berthe (Maurice Parent), feu Rolande (feu Jean Bertrand), feu André (feu Françoise Lachance), Robert (Denise Duguay), Françoise (feu Guy Ferland); ses beaux-frères et belles-sœurs: Marielle Dufresne (feu Ronald Dufresne) et feu Marc-André Dufresne. Il laisse également dans le deuil Jean-Marc Gareau (Louise Painchaud), ainsi que de nombreux neveux, nièces parents et ami(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Maison Paul-Triquet pour les bons soins prodigués et leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec Téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place lors de l'événement.