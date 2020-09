BUGEAUD, Martine



Le 3 juin 2020, est décédée à Québec, à l'âge de 68 ans, Mme Martine Bugeaud, fille de feu Mme Françoise Villeneuve et de M. Paul-Eugène Bugeaud, demeurant à Québec, autrefois de St-Jean-Vianney. Conformément aux exigences de distanciation physique reliées aux circonstances particulières du COVID-19, et le port du masque obligatoire, la famille accueillera parents et amis à Lale samedi 12 septembre 2020 à compter de 12h.Les cendres de Mme Martine Bugeaud seront inhumées au Cimetière St-Jean-Vianney. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Raymonde Bugeaud (Christian Tremblay), Odette, Carmelle, Jacynthe (Normand Beaudoin), Suzanne (Jacques Tremblay), Fabienne, Norbert, Donald (Mona Leblanc), Chantale; ses neveux et nièces: Hugues (Karen), Geneviève (Guillaume), Émile, Joëlle (Dave), Luce, Cloé (Dany), Jérôme, Raphaël (Mélissa), Sandy (Steeve), Francis (Audrey), Gabrielle (Sébastien), Sandrine. Elle laisse également dans le deuil de nombreux parents et amis. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons en faveur du Centre de prévention du suicide 02.