7 ressources externes à l’école

Quand l’école devient un casse-tête pour l’élève, un coup de pouce n’est jamais de trop. Voici quelques ressources externes à la disposition des enfants et de leurs parents pour favoriser la réussite scolaire.

Alloprof

Le service d’accompagnement Alloprof a lancé le 24 août dernier une nouvelle plateforme éducative. « Le nouveau site comprend un outil de recherche par mot-clé qui permettra de trouver du contenu, des exercices et des jeux en lien avec le sujet qui intéresse l’élève », explique Marilène Prévost, orthopédagogue et membre de l’équipe d’Alloprof. Les jeunes pourront également se créer une session et recevoir des exercices personnalisés.

► www.alloprof.qc.ca/

Collège Frontière

L’organisme dédié à l’alphabétisation de la population offre dans plusieurs villes canadiennes des clubs d’aide aux devoirs et des cercles de lecture pour les enfants et les ados. Les ateliers sont animés par des bénévoles.

► www.collegefrontiere.ca/

Centres communautaires

Dans le grand Montréal, plus d’une centaine d’organismes communautaires, dont des maisons des jeunes, organisent des périodes d’aide aux devoirs sous la supervision d’un adulte qualifié. Certains offrent même du tutorat individuel ou en petits groupes.

► https://www.211qc.ca/recherche?q=%22Aide%20aux%20devoirs%22&sort=name

Sos Prof

Ce service à domicile propose une gamme complète de services d’enseignement personnalisés en compagnie d’un tuteur individuel, que ce soit pour le rattrapage scolaire, l’aide aux devoirs ou la préparation aux examens.

► www.sosprof.ca/f

Kumon

Originaire du Japon, la méthode Kumon vise le développement des élèves en mathématiques et en anglais par l’entremise d’exercices « évolutifs » donnés par des tuteurs et par l’autoapprentissage.

► kumon.com/ca-fr/

Littera

Ce centre basé à Montréal se spécialise dans l’intervention orthopédagogique. Les enseignants spécialisés se déplacent à domicile ou dans les écoles pour favoriser la progression des élèves.

► www.centrelittera.com/orthopedagogie/

Aidersonenfant.com

Le site s’est donné pour mission de vulgariser le contenu éducatif aux parents en plus de produire des conférences web et des balados sur des enjeux liés à la jeunesse.

► aidersonenfant.com/