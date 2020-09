LANDRY, Monique Pelletier



Au CHSLD Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 28 août 2020, est décédée à l'âge de 87 ans et 5 mois, Mme Monique Pelletier, épouse de feu M. Hervé Landry; fille de feu Mme Lauréanne Rivard et de feu M. Albert Pelletier. Elle demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h 30 à 14 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de : Denise (Gilles), Francine (Jean-Baptiste), feu Jean-Marc (Claudine), Michel (Dany), feu Lorraine, Ginette (Yves), feu Francis (Chantal). Elle laisse également dans le deuil ses 16 petits-enfants; ses 26 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Fernand (Eugénie), feu Lucien (feu Jeannine), feu Marcel (Margot), feu Gilbert (Yvonne), Réjean (Micheline), feu Rollande (feu Lucien) (Raynald), Jeannette (feu Yvon), feu Louisette (feu Guy), Gisèle (Gilles), Jean-Claude (Ginette), Gaston Louis (Céline), Madeleine (André). Elle était la belle-soeur de : feu Camille (feu Jeannette), feu Gilbert (Donalda), feu Edgar (feu Marthe), Clément (feu Doris) (Jeannine), feu Rodrigue. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel exceptionnel du CHSLD Villa-Maria pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, bureau 301, Matane, Québec G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la