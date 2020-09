GAGNÉ, Eugénie



À la résidence L'Oasis de St-Damien-de-Buckland, le 8 août 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Eugénie Gagné, fille de feu dame Délia Corriveau et de feu monsieur Elzéar Gagné. Elle était native de St-Nérée de Bellechasse.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs Marie-Marthe Carrier (feu Elzéar Gagné) et Florence Mercier (feu Nérée Gagné), son beau-frère Laval Thibault (feu Thérèse), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée : Marie (Paul Labrecque), Philomène (Léopold Lantagne), Jeanne (Xavier Gagnon), Marie-Rose (Armand Pouliot), Joseph (Germaine Deladurantaye), Germaine (Joseph Guillemette) et Lucie. La famille tient à remercier la Direction et le personnel de l'Oasis du troisième étage pour tous les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse de St-Nérée de Bellechasse, 105-2141, rue Principale, Saint-Nérée (QC), G0R 3V0.