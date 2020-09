SAVARD, Huguette Émond



Au Centre hospitalier de La Mitis à Mont-Joli le 17 août 2020, est décédée à l'âge de 81 ans Mme Huguette Émond, épouse de feu M. Raymond Savard; fille de feu Mme Alfréda Labrie et de feu M. Gérard Émond. Elle demeurait à Mont-Joli, native de Témiscouata-sur-le-Lac (Quartier Cabano), Témiscouata. Les membres de la famille recevront les condoléances à la, de 12 h à 13 h 45.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de: Anne (Patrick Blais), Marc, Claire (Richard Guérin), feu Éric. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Cloé, Gabrielle, Vincent, Alexandre; son frère et ses sœurs: Gaétane (feu Roland Laplante) (feu Léopold Dumont), Jacques (Colette Sansfaçon), Marie-France (feu Yves Richer), Marie-Claire (feu Paul Beaulieu), Lison (Michel Dumont); sa belle-sœur, Jeannine Michaud (feu Jean Savard); ses autres beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Émond et Savard ainsi que ses ami(e)s. Les membres de la famille désirent remercier le personnel du 3e Sud de l'hôpital de la Mitis pour les bons soins donnés à leur Chère Huguette. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la