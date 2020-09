PICARD, Florian



En ce 27 août une nouvelle page de ton roman s'est tournée vers une aventure tant espérée où d'autres aimés t'ont accueilli à bras ouverts dont Danielle Deschênes ta défunte compagne. Cher papa, papy, ami... Tu nous inspires à vaincre l'impossible, à poursuivre humblement dans tes pas de géant. Un repos du guerrier tant mérité. Veille sur nous et inonde-nous de ton courage sans failles. Tes enfants: Lise (Vital Grenier), Sylvie (Mario Lachance), Marc (Linda) et Isabel (Yan Laboissonnière); tes petits-enfants: Olivier, Elsa, Emy et Kyana (de cœur). Ta complice de tant d'années Monique Boissonneault. Ta belle fille Chantale Janvier ainsi que tant d'autres personnes que tu as su marquer par ta bonté.Ceux qui désirent honorer sa vie sont invités à se recueillir aude 18 h à 20 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation qui vous tient à cœur.